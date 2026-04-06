Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван фактор ускореного старения мозга у людей по всему миру

Nature: загрязнение воздуха ускоряет старение мозга у людей по всему миру
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых выяснила, что сочетание загрязнения окружающей среды и социального неравенства может ускорять старение мозга. Результаты исследования, основанного на анализе данных почти 19 тысяч человек из 34 стран, опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи оценили влияние 73 различных факторов, включая загрязнение воздуха, климатические условия, доступ к медицинской помощи, уровень дохода и социальную поддержку. Оказалось, что их совокупное воздействие объясняет изменения в старении мозга примерно в 15 раз точнее, чем любой отдельный фактор.

Особенно заметный эффект наблюдался в случаях, когда неблагоприятные условия накладывались друг на друга. Например, сочетание загрязненного воздуха, высокой температуры и нехватки зеленых зон было связано с изменениями структуры мозга — прежде всего в областях, отвечающих за память и эмоции.

Социальные факторы также играли важную роль. Бедность, неравенство и хронический стресс сильнее влияли на когнитивные функции — мышление, поведение и способность регулировать эмоции.

По словам ученых, загрязненный воздух может ускорять старение мозга через ряд механизмов, связанных с воздействием токсичных веществ, окислительным стрессом, воспалением и структурными изменениями. Ранее исследования также показали, что хронический стресс разрушает клетки гиппокампа, что затрудняет концентрацию, запоминание и обучение.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!