В аэропортах Кубани задержали почти 200 рейсов

В аэропортах Сочи и Краснодара за сутки задержали почти 200 рейсов из-за угрозы атаки БПЛА на Краснодарский край. Эти данные представлены на онлайн-табло воздушных гаваней, пишет ТАСС.

В аэропорту Сочи с 5 по 7 апреля отменены 22 рейса на прилет и вылет. Под отмену попали направления: Пенза, Екатеринбург, Москва, Махачкала, Кувейт, Стамбул, Минеральные Воды. Кроме того, 5 и 6 апреля на вылет задерживаются 84 рейса, еще 68 рейсов задержаны.

В аэропорту Краснодара 5 и 6 апреля задержаны 28 рейсов на вылет и 13 на прилет. Кроме того, отменены 11 рейсов на вылет.

В Краснодаре ограничения на работу аэропорта действовали практически целые сутки: с 8:18 в воскресенье до 4:23 в понедельник. В Сочи они действовали с 14:42 в воскресенье и были отменены также в 4:23 в понедельник.

Накануне в Петербурге задержали семь рейсов из-за введенных в аэропорту ограничений. В Росавиации уточнили, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Абхазии открыли новый терминал международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба.