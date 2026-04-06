В Камбодже открыли первый в мире памятник крысе-саперу

В Камбодже открыли первый в мире памятник крысе-саперу. Об этом сообщает The Standard.

Каменную статую гигантской хомяковидной сумчатой крысы Магавы установили в курортном городе Сиемреап. Утверждается, что за пять лет службы животное обнаружило более 100 наземных мин и других взрывчатых веществ, расчистив 141 тысяч квадратных метров земли — площадь размером с 20 футбольных полей.

После десятилетий военных конфликтов в Камбодже остались миллионы наземных мин, которые помогают обнаружить, в частности, животные.

Магава работал в Камбодже пять лет с 2016 года. Используя свое острое обоняние, он обнаруживал химические соединения в наземных минах и предупреждал саперов об их местонахождении. Благодаря небольшому весу он мог безопасно проходить по минам, не подрывая их.

Крыса могла обыскать территорию размером с теннисный корт примерно за 20 минут — это гораздо эффективнее, чем если бы такой работой занимался человек, объясняют местные саперы.

Магава был обучен бельгийской благотворительной организацией по разминированию APOPO. Другие крысы-саперы, обученные этой организацией, продолжают работать в Камбодже.

