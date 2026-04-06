Видео: водитель стянул трусы с челябинца, который прыгнул на его авто

В Челябинске водитель оттянул за трусы мужчину, который залез на его авто

В Челябинске полуголый мужчина бросался на проезжающие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Мужчина выбежал на дорогу после того, как своим же телом протер полы в магазине на Кирова. В одной из атакованных тачек сидели ребята покрепче, они скрутили мужика и держали до приезда ГБР. По словам очевидцев, он явно был под чем-то», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, как полуголый мужчина лежит на капоте автомобиля, далее он с разбега падает на другой транспорт, водитель которого выходит и пытается оттянуть нарушителя за трусы. Далее на записи заметно, как челябинец спрыгивает с капота и убегает по оживленной проезжей части.

