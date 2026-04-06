Ветврач предупредила, как чрезмерная забота может навредить питомцу

Иногда именно из любви хозяева незаметно формируются привычки, которые вредят животному. Таисия Ильина, ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс», рассказала «Газете.Ru», почему чрезмерная забота может обернуться проблемами со здоровьем и поведением питомца.

«Когда в доме появляется животное, у человека естественно возникает желание окружить его теплом и вниманием. Хочется, чтобы питомец был довольным, сытым и ни в чем не нуждался. Но у животных свои потребности, и они не всегда совпадают с человеческими представлениями о комфорте и счастье», — объяснила она.

Например, человеку может казаться, что дополнительная порция еды — это способ порадовать собаку или кошку. На деле регулярный перекорм постепенно приводит к лишнему весу, а вместе с ним — к нагрузке на суставы, сердечно-сосудистую систему и внутренние органы. То же самое касается постоянных уступок в поведении. Когда питомцу все разрешают, он не становится спокойнее и счастливее — наоборот, ему становится сложнее жить в непонятных и неустойчивых правилах.

«Одна из самых распространенных форм «заботы» — лишняя еда. Хозяева угощают питомца между кормлениями, дают лакомства без меры, делятся едой со стола или добавляют порции «на глаз», потому что кажется, что животное не наелось. Особенно легко попасть в эту ловушку, когда питомец активно просит добавку, смотрит жалобно или начинает ассоциироваться с чем-то хрупким и вечно голодным», — отметила ветврач.

Проблема в том, что животные не умеют сами контролировать питание так, как этого ждут люди. Если вкусная еда доступна постоянно, многие будут есть больше, чем им действительно нужно. Лишний вес не появляется за один день, поэтому его легко не заметить. Но именно он часто становится фоном для хронических проблем, которые потом долго приходится исправлять.

«Нередко еда становится самым простым способом выразить любовь. Питомца хочется поощрить, пожалеть, отвлечь, успокоить — и рука тянется к лакомству. Со временем у животного формируется простая связь: любой контакт, скука, тревога или просьба могут закончиться едой», — сказала она.

В результате питомец начинает просить все чаще, а хозяину становится трудно отказать. Так появляется замкнутый круг, в котором внимание подменяется кормлением. Хотя на самом деле многим животным в этот момент нужнее не угощение, а прогулка, игра, спокойное присутствие рядом или просто понятный режим дня.

«Есть и другая крайность — когда питомцу разрешают буквально все, потому что он «маленький», «любимый» или «просто такой характер». Не запрещают кусаться в игре, прыгать на людей, требовать еду, будить по ночам, охранять игрушки или миску. Многие привычки сначала кажутся забавными, но со временем закрепляются и становятся полноценной поведенческой проблемой», — рассказала Ильина.

Животным, как ни странно, важны границы. Они помогают лучше понимать, что происходит вокруг, чего от них ждут и как устроена жизнь рядом с человеком. Когда правил нет, питомец чаще тревожится, хуже контролирует возбуждение и начинает сам «назначать» себе допустимое поведение. А потом хозяева сталкиваются с тем, что милый щенок превратился в собаку, с которой сложно выйти на улицу, а ласковый кот — в животное, которое болезненно реагирует на любые ограничения.

«Иногда кажется, что правила — это строгость, а полная свобода — проявление любви. Но для питомца все устроено иначе. Понятные рамки создают ощущение стабильности. Животному легче жить, когда у него есть режим, предсказуемые реакции хозяина и понятные ограничения», — констатировала она.

Это касается простых вещей: где спать, когда есть, как вести себя дома и на прогулке, что можно, а что нельзя. Когда эти правила постоянно меняются в зависимости от настроения человека, питомец получает противоречивые сигналы. Сегодня ему разрешили залезть на стол, завтра за это отругали. Сегодня дали кусок из тарелки, завтра запретили выпрашивать. Такая непоследовательность не воспитывает, а только усиливает стресс и закрепляет нежелательное поведение.

«Настоящая забота о питомце — это не стремление постоянно радовать его чем-то приятным, а готовность думать о его состоянии в долгую. Иногда любовь выглядит не как дополнительное лакомство, а как отказ от него. Не как вседозволенность, а как спокойно выстроенные правила. Не как жалость, а как режим, подходящий корм, достаточная активность и внимание к изменениям в самочувствии», — отметила ветврач.

Полезно время от времени задавать себе простой вопрос: то, что я сейчас делаю, действительно нужно питомцу или в первую очередь помогает мне почувствовать себя заботливым хозяином? Такой взгляд со стороны помогает заметить привычки, которые кажутся добрыми, но на деле мешают животному быть здоровым и спокойным.

«Если питомец быстро набирает вес, постоянно выпрашивает еду, плохо переносит отказ, с трудом успокаивается, навязчиво требует внимания или болезненно реагирует на ограничения, это повод пересмотреть повседневные привычки. Часто проблема не в «трудном характере», а в том, что животное долго жило без понятных рамок и режима», — предупредила специалист.

Начинать лучше с базовых вещей: оценить рацион, сократить бесконтрольные лакомства, не кормить со стола, договориться со всеми членами семьи о единых правилах и добавить в жизнь питомца больше предсказуемости. Если вопросы уже влияют на здоровье или поведение, лучше не откладывать консультацию с ветеринарным врачом.

«Питомцу действительно нужны тепло, внимание и близость с человеком. Но не меньше ему нужны умеренность, последовательность и понятные правила. Именно в этом сочетании и появляется та забота, которая делает жизнь животного не просто приятной, а здоровой и безопасной. Чем внимательнее хозяин относится не только к эмоциям, но и к реальным потребностям питомца, тем легче сохранить его хорошее самочувствие на долгие годы. Иногда самая важная форма любви — не побаловать еще раз, а вовремя остановиться», — резюмировала она.

