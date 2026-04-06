Поклонская высказалась о Сталине: «Человечище»

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак назвала Иосифа Сталина «человечищем».

«Моя семья пострадала. Очень пострадала, как и многие другие. Репрессировали деда, дед остался в детском доме, лишился родителей… <…> Что касается такого великого руководителя, с которым наш народ великий добился и завоевал победу в Великой Отечественной войне, то, конечно, это человечище, это руководитель», — сказала Поклонская.

До этого депутат Госдумы Нина Останина заявляла, что Советский Союз просуществовал бы до сегодняшнего дня, если бы председатель Совета Министров Иосиф Сталин прожил бы дольше.

По ее словам, уход Сталина 5 марта 1953 года стал «поистине черным днем». Кроме того, заменить его «оказалось некому», поскольку Никита Хрущев начал разрушение наследия своего предшественника».

Ранее Поклонская назвала свое видение новой идеологии в России.

 
