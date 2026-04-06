«Это нормально»: режиссер раскрыл, почему в России не снимают блокбастеры

Блокбастеры пользуются меньшим спросом и не собирают столько же средств, сколько семейное кино. Об этом НСН сообщил режиссер Александр Войтинский.

По словам эксперта, в России у комедий и мелодрам не самые большие кассовые сборы.

«Американские фильмы в Голливуде тоже не бывают успешными. Весь мир смотрит на суперсмешные, сказочные, супергеройские истории. Это везде на первом месте, даже в мировой сотне. Там мало комедий, а мелодрам — 1-2. Это нормально», — объяснил он.

Режиссер подчеркнул, что российский рынок существует только за счет поддержки государства, поэтому репертуар сужается. Сейчас остаются лишь самые кассовые проекты.

Войтинский добавил, что сегодня лучше вкладываться в семейное кино, посмотреть которое придут родители с детьми, а также бабушки и дедушки. По его словам, такие правила диктует рынок.

В марте президент России Владимир Путин дал указание Министерству культуры ускорить процесс принятия решения о введении квот на иностранные фильмы, демонстрируемые в российских кинотеатрах.

Ранее Гай Германика назвала обязательным то, что режиссеры снимают своих жен.

 
