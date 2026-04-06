Стали известны подробности о ситуации на месте удара ВСУ по шахте в ЛНР

Константин Михальчевский/РИА Новости

Работников обесточенной шахты «Белореченская», расположенной в Луганской народной республике (ЛНР), подняли на безопасную высоту. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил первый заместитель председателя правительства региона Юрий Говтвин.

«С шахтерами поддерживаем связь, приток воздуха в шахту обеспечен», — отмечается в заявлении.

По словам Говтвина, восстановить электроснабжение на объекте должны во второй половине дня. После этого можно будет поднять всех застрявших в шахте горняков на поверхность.

Утром 6 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли удар по шахте «Белореченская». В результате была повреждена электрическая подстанция, аварийное отключение света застигло 41 находившегося под землей горняка. На место происшествия прибыли сотрудники всех профильных служб, им было поручено восстановить электроснабжение и спасти шахтеров.

4 апреля ВСУ атаковали частный сектор в селе Михайловка в Кременском округе ЛНР. В результате в населенном пункте произошел пожар, три человека получили несовместимые с жизнью травмы. Это были мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок.

Ранее украинские войска ударили по металлургическому комбинату в ЛНР.

 
