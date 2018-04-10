Посольство России направило письмо больнице в Солсбери из-за диагноза Скрипалей

Больница в Солсбери ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были симптомы химического отравления, поэтому посольство России направило ноту в МИД Великобритании и письмо директору больницы с просьбой прояснить диагноз, передает РИА «Новости».

Согласно сегодняшнему заявлению директора больницы Солсбери Кристин Блэншард, Скрипали и полицейский Ник Бейли проходили лечение после того, как были подвергнуты воздействию нервнопаралитического вещества. При этом 16 марта один из докторов той же больницы Стивен Дэвис в своем письме в газету Times сообщил, что в тот день было только три пациента со значительным отравлением, причем ни у одного из пациентов не было симптомов отравления нервнопаралитическими агентами.

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«Тщательный анализ письма Дэвиса и ряда заявлений Блэншард от 29 марта, 6 и 10 апреля показывает, что больница ни разу прямо не подтвердила, что у Сергея и Юлии Скрипалей были какие-либо симптомы химического отравления и что их лечили именно от этого. Вот и сегодня Блэншард лишь абстрактно рассказывает, какие в целом бывают симптомы и как их обычно лечат. Вместе с тем МИД Великобритании продолжает нас заверять в том, что Сергей и Юлия Скрипаль получают высококачественную медицинскую помощь, опять же без конкретики. В этой связи посольство направило сегодня новую ноту в МИД Великобритании, а также письмо госпоже Блэншард с просьбой еще раз уточнить данный вопрос, имеющий принципиальное значение», — рассказал представитель посольства.

Также по его словам, остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы лечения.

Ранее посольство России заявило о продолжении изоляции Юлии Скрипаль.