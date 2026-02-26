В KLM заявили о приостановлении авиасообщения с Израилем

Нидерландский авиаперевозчик KLM с 1 марта временно прекращает выполнение рейсов в Тель-Авив. Об этом со ссылкой на авиакомпанию сообщает издание Algemeen Dagblad.

По словам пресс-секретаря KLM, полеты в Израиль в настоящее время нецелесообразны по коммерческой и операционной причинам. Он отметил, что прекращение воздушного сообщения с Тель-Авивом не связано с обеспечением безопасности.

25 января сообщалось, что иранские власти в воскресенье на три месяца приостановили полеты всех воздушных судов на небольших высотах, выполняемые по правилам визуального ориентирования (Visual Flight Rules - VFR) за линией естественного горизонта и ориентирам на местности

За день до этого стало известно, что KLM временно прекратила полеты над странами Ближнего Востока, в том числе Ираном, Ираком, Израилем, из-за роста напряженности в регионе. Французская авиакомпания Air France приняла аналогичное решение.

Ранее стало известно о перемещениях транспортной авиации США между Европой и Ближним Востоком.