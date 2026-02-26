Составлен антирейтинг подарков на 8 Марта

Россиянки больше не хотят получать на 8 Марта сковородки, цветы и конфеты

Если раньше коробка конфет, букет тюльпанов или веточка мимозы считались универсальным подарком на 8 Марта, то сегодня россиянки все чаще отказываются от подарков «для галочки» в пользу финансов и технологий. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Изменение отношения к празднику напрямую отразилось в списке нежелательных подарков. Опрос демонстрирует устойчивый тренд на отказ от «пылесборников»: почти половина опрошенных женщин (49%) заявили, что не хотели бы получить сувениры. Это перекликается с общим трендом на осознанное потребление: бессмысленные статуэтки больше не вызывают умиления, а скорее раздражают.

В антирейтинг попали и предметы быта. Несмотря на укоренившиеся стереотипы, 23% мужчин понимают, что сковородки и кастрюли — не лучший способ поздравить с праздником весны. Женщины подтверждают эту догадку: 20% из них расстроятся, получив такой подарок, а 17% не оценят курсы по домоводству.

Отдельного внимания заслуживает цифровой этикет. Упрощение коммуникации сыграло злую шутку: 31% мужчин и 26% женщин назвали эмодзи-букеты или открытки в мессенджерах одними из самых неудачных способов проявить внимание. Эксперты связывают это с «девальвацией эмоций»: в эпоху цифровизации индивидуальный подход ценится выше, чем быстрая реакция в мессенджере.

Большинство мужчин (48%) при выборе подарка по-прежнему полагаются на собственный вкус, и лишь треть (34%) решается спросить напрямую, что нужно женщине. Такая стратегия сюрприза часто приводит к несовпадениям.

Статистика предпочтений россиянок указывает на рост прагматизма.

46% женщин хотели бы получить в подарок деньги, чтобы самостоятельно распорядиться бюджетом, но такой подарок делают лишь 35% мужчин.

38% были бы рады ювелирным украшениям — дарят их 22% мужчин.

36% мечтают о новом смартфоне или ноутбуке, однако дарят их только 10% мужчин.

Интересно, что классический набор «цветы и конфеты», который выбирают 70% мужчин, теряет актуальность: лишь 30% женщин назвали его желанным, а 20% и вовсе останутся недовольны таким стандартным подходом.

Самая популярная сумма расходов на подарок варьируется в диапазоне от 3 до 7 тысяч рублей — столько готовы потратить по 29% мужчин и женщин. Более бюджетный вариант (от 1 до 3 тысяч рублей) выбирают 36% мужчин и 23% женщин.

Мужчины относятся к празднованию 8 Марта более ответственно: обязательно отмечают этот день 50% мужчин, тогда как среди женщин показатель составляет лишь 38%. Это может говорить о том, что для мужчин праздник остается важным ритуалом проявления заботы, в то время как женщины все чаще воспринимают его как повод для встречи с подругами (40% женщин покупают подарки именно им) или просто как дополнительный выходной.

Главным критерием успешного подарка остается не его цена, а эмоциональный посыл. По мнению 78% мужчин и 47% женщин, внимание важнее содержимого коробки. Однако само понятие «внимание» изменилось: теперь это не просто факт поздравления, а доказательство того, что даритель знает вкусы и потребности человека.

30% женщин признались, что их огорчит слишком формальный подарок, а четверть расстроятся из-за презента с неприятным намеком — например, весов или абонемента в спортзал. Эти данные подтверждают, что современный этикет дарения требует чуткости, а финансы и гаджеты становятся безопасной и желанной альтернативой традиционным, но рискованным решениям.

Ранее россиян призвали отказаться от устаревших классических поздравлений на 8 Марта.