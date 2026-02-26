Размер шрифта
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер не принадлежал ВМС США

NYT: катер у берегов Кубы не принадлежал ВМС США или Береговой охране
Alexandre Meneghini/Reuters

Американский катер, который вторгся в воды Кубы, не принадлежал Военно-морским силам (ВМС) США или Береговой охране. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Чиновник изначально сказал, что в перестрелке оказалось американское гражданское судно, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы. Затем он добавил, что судно не принадлежало ВМС Соединенных Штатов и Береговой охране. Позднее разведка подтвердила, что было атаковано отдельно взятое судно», — говорится в публикации.

25 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам.

Посольство Кубы в Штатах также заявило, что береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинскому персоналу.

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.

 
