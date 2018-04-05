Лавров обвинил Киев в саботаже минских соглашений

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение минских соглашений, передает РИА «Новости».

«Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем», — сказал Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины предложил исключить своего преемника из минских переговоров. Также на конференции Лавров ранее заявил, что Запад больше не сможет играть в одним ворота.