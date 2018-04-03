В Кремле не слышали про саммит в «нормандском формате» без России

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что знает о якобы готовящемся в мае саммите в «нормандском формате» без России только из сообщений СМИ, передает РИА «Новости».

«Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения», — сказал Ушаков.

Ранее СМИ сообщили, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН. По словам источника, близкого к администрации президента Украины, «подготовительная работа» к трехстороннему саммиту должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.