Антонов: спецслужбы США пытаются убедить российских дипломатов предать родину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы пытаются заставить высылаемых из США российских дипломатов предать родину, передает РИА «Новости».

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну. Хочу сказать, что это не единичные случаи, и я вынужден сообщать о них в Москву», — рассказал Антонов.

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Ранее в МИД России заявили, что в США возросли случаи провокаций в отношении российских дипломатов, высылаемых из Вашингтона.

По данным МИДа, с высылаемыми дипломатами пытаются вступить в контакт американские спецслужбы.