МИД России вызвал посла США для оглашения ответных мер

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министерство пригласила посла США Джона Хантсмана для оглашения ему ответных мер из-за высылки российских дипломатов, сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, в эти минуты посол США приглашен в министерство, где замглавы МИД России Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США, которые включают высылку аналогичного количества дипломатов и решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что посол США Хантсман в настоящее время уже посетил российский МИД, где ему было объявлено об ответных шагах Москвы на высылку дипломатов.