МИД России вызвал посла США для оглашения ответных мер

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министерство пригласила посла США Джона Хантсмана для оглашения ему ответных мер из-за высылки российских дипломатов, сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, в эти минуты посол США приглашен в министерство, где замглавы МИД России Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США, которые включают высылку аналогичного количества дипломатов и решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что посол США Хантсман в настоящее время уже посетил российский МИД, где ему было объявлено об ответных шагах Москвы на высылку дипломатов.