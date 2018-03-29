В Госдуме ответили на слова Хантсмана об аресте российских активов в США

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ответил на высказывание посла США в России Джона Хантсмана, заявившего о возможном аресте российских активов в США из-за дела Скрипаля, передает RT.

«Я трагизма в его словах абсолютно не услышал. «Не исключить» не значит, что будет арестовано. Администрация президента США очень динамичная и непоследовательная. Посол прав, не он определяет внешнюю политику и исключить ничего не может. Россия же всегда была за конструктивное взаимодействие и экономические связи. Прагматичные американский политический класс и бизнес сейчас потихоньку будут корректировать общую ситуацию. Мы со своей стороны должны наводить порядок в собственном доме, повышать эффективность и расти экономически», — сказал он.

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Ранее Джон Хантсман объяснил причину жесткой реакции на дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

По его словам, США не могут оставить инцидент в британском Солсбери без реакции.