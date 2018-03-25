Зюганов оценил решение Грудинина сбрить усы

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов похвалил кандидата в президенты России на выборах 2018 года Павла Грудинина за то, что он сдержал слово и сбрил усы. Об этом политик рассказал в интервью kp.ru.

«Ну, он мужчина у нас настоящий! Он держит слово. Вот... Усы вырастут новые. А если у тебя — ни мужества, ни совести нет — это уже никогда не появится», — сказал Зюганов, когда его спросили, видел ли он Грудинина без усов.

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Глава коммунистической партии подчеркнул, что он рекомендовал Грудинину не сбривать усы, так как «у него все равно умыкнули голоса».

«Я с ним вчера разговаривал, говорю: «Ну, интересный, симпатичный мужчина...» Вот. Ну, посмотрим... Усы — это вещь такая. Наживная...», — подчеркнул Зюганов.

Ранее сообщалось, что появилось видео, на котором Грудинин бреет усы.