Посольство: Британия подтвердила факт разработки боевых отравляющих веществ

Глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед фактически подтвердил, что в лаборатории ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ, передает РИА «Новости».

Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Эйткенхеда о строжайших мерах контроля, не позволяющих «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта».

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«Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Ника Бейли», — отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что до 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.