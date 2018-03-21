Комиссия по этике: факты говорят о целенаправленности обвинений против Слуцкого

Сумма фактов свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, говорится в решении комиссии Госдумы по этике, передает РИА «Новости».

В решении указывается, что члены комиссии обратили внимание, что обвинения Слуцкого появились в период выборов президента России, а также спустя значительное время после якобы имевших место «инцидентов».

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«Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц», -— говорится в тексте решения.

Комиссия отмечает, что в виду отсутствия у нее должного инструментария для проверки претензий, комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм.

«Таким образом, ни отдельно взятый член комиссии, ни комиссия в целом не могут выступить инициатором проведения проверки якобы имевших место фактов», — отмечается в тексте документа.

Ранее сообщалось, что комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, а у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.