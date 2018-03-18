Посол России: власти Британии пытаюсь набрать популярность за счет дела Скрипаля

Посол России в Великобритании Александр Яковленко заявил, что британское правительство использует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, чтобы набрать популярность. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Весьма вероятно, Британия рассматривает этот кризис в качестве «маленькой победоносной войны», чтобы заработать очки внутри страны — но это не выйдет», — сказал Яковенко.

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Он также предостерег Лондон от сокращения связей с Москвой.

Ранее Яковенко заявил, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Британии, является российским гражданином, но британские власти не предоставляют о них никакой информации.