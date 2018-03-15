Путин обсудил с Совбезом отношения с Британией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля, передает РИА «Новости».

«В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого дела Скрипаля», — заявил Песков.

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По его словам, была высказана крайняя обеспокоенность из-за деструктивной и провокационной позиции, занятой Великобританией.

Ранее Песков заявил о подготовке ответных мер по отношению к Великобритании.