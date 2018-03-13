Тиллерсон назвал срок прекращения своих полномочий

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что формально его отставка состоится 31 марта. Однако, свои обязанности он прекратит исполнять в ночь на 14 марта. Об этом сообщает Reuters.

«Самое главное — обеспечить упорядоченный и плавный переход в течение этого времени, когда страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами политики и национальной безопасности», — подчеркнул Тиллерсон.

Реклама

По его словам, до 31 марта его обязанности будет исполнять заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона.