Тиллерсон назвал срок прекращения своих полномочий
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что формально его отставка состоится 31 марта. Однако, свои обязанности он прекратит исполнять в ночь на 14 марта. Об этом сообщает Reuters.
«Самое главное — обеспечить упорядоченный и плавный переход в течение этого времени, когда страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами политики и национальной безопасности», — подчеркнул Тиллерсон.
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По его словам, до 31 марта его обязанности будет исполнять заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона.