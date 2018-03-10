В Госдуме ответили на угрозы «выселить» всех россиян из Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что угрозы депутата Верховной Рады, лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова о выселении всех россиян из Крыма являются очередной болтологией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чубаров уже почти четыре года «выселяет» россиян из Крыма, но в душе осознает, что руки коротки. У себя в Раде пусть хоть «великое переселение народов» устраивает — для Крыма он по-прежнему нелегитимная фигура. Лидеры меджлиса активно развивают «болтологию», которая сегодня на территории Украины возведена в настоящий культ», — сказал Бальбек.

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Ранее Чубаров заявил, что россияне, проживающие в Крыму, должны будут покинуть полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

«Меджлис крымско-татарского народа», — экстремистская организация, запрещенная в России.