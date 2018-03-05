Против напавшего на Собчак стажера возбудили дело

Молодой человек, который совершил нападение на кандидата в президенты России Ксению Собчак перестал быть стажером Мосгордумы, против него было также возбуждено дело о мелком хулиганстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел 4 марта. Молодой человек вылил на Собчак воду и толкнул ее так, что она упала.

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«Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме. С ним продолжают работать правоохранительные органы», — приводит агентство слова председателя городской думы.

В МВД сообщили, что по факту произошедшего возбудили административное дело о мелком хулиганстве.

«В отношении гражданина, который 4 марта 2018 года около дома № 40 по Ленинградскому проспекту плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП России (Мелкое хулиганство)», — рассказали в ведомстве.

Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак написала в инстаграме о том, что за инцидент с облившем ее водой стажером столичного парламента перед ней извинился мэр Москвы Сергей Собянин.