Южная Корея направит в КНДР спецпосланников для работы по диалогу с США
Южнокорейские власти направят в Северную Корею двух спецпосланников для помощи в налаживании диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, сообщает «Ренхап».
По данным агентства, таким образом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен улучшить отношения с КНДР.
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Посланниками станут глава национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ен.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг КНДР.