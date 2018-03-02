Захарова прокомментировала отказ Госдепа говорить с российскими СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство отведет специальные места для журналистов из США, если Госдепартамент США будет отказывать СМИ из России в доступе к информации, передает РИА «Новости».

«Если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, журналистами из России и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали: мы сделаем специальные места для журналистов из США. Это поведение недопустимо», — заявила Захарова.

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Она также подчеркнула, что журналистов нельзя делить по странам и национальностям.

Ранее сообщалось, что журналисты в США защитили российских коллег от нападок Госдепа.