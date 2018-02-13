Солгавший о встрече с Путиным глава МИД Нидерландов ушел в отставку

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра, признавшийся, что он солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, ушел в отставку, передает Reuters.

Он заявил о том, что его авторитет пошатнулся настолько, что он не мог продолжать работу.

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В ближайшее время Зейлстра должен был встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Зейлстра признался, что 12 лет лгал о том, что якобы присутствовал на встрече с Путиным, где обсуждались «Россия и окрестности», в состав которых должны были войти Россия, Белоруссия, Украина и страны Прибалтики.