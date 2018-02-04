Приехавшие в Крым немецкие депутаты назвали санкции против России ошибкой

Прибывшие в Крым немецкие депутаты от партии «Альтернатива для Германии» считают санкции против России, введенные после присоединения полуострова, ошибкой. Об этом заявил депутат Рогер Бекамп, пишет «Российская газета».

«Мы хотим на месте ознакомиться с ситуацией в Крыму. Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались, как на России, так и на Германии», — сказал Бекамп.

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Он добавил, что своей поездкой в Крым депутаты хотят подать позитивный сигнал. По словам Бекампа, парламентариям известно, что после визита на полуостров им запретят посещать Украину. Тем не менее они намерены побывать в Крыму еще раз.

Ранее премьер-министры двух немецких земель поддержали поэтапную отмену европейских санкций против России.