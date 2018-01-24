СМИ рассказали о «секретном сообществе» против Трампа в ФБР и минюсте США

После предвыборной кампании 2016 года в министерстве юстиции США и ФБР могло существовать «секретное сообщество», действовавшее против президента США Дональда Трампа, передает Fox News.

Как сообщили члены палаты представителей Джон Ратклифф и Трей Гоуди, об этом говорится в переписке специального прокурора Роберта Мюллера и сотрудников ФБР Питера Стрзока и юриста Лизы Пейдж.

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«Мы узнали сегодня об информации, что непосредственно после избрания в рамках министерства юстиции и ФБР могло существовать секретное сообщество, включавшее Пейдж и Стрзока, которое работало против него», — сказал Ратклифф.

Гоуди отметил, что упоминание сообщества было замечено на следующий день после победы Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп подвел итоги первого года на посту президента.