В Госдепе обвинили Россию во «вбивании клина» между Турцией и США

Заявления российской стороны о том, что США вооружают курдов призваны «вбить клин» между Вашингтоном и Анкарой, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает РИА «Новости».

«Такие заявления, как эти, не просто не помогают, но это пропаганда. Я думаю, что они хотели бы вбить клин между двумя союзниками в НАТО, между США и Турцией», — сказала Науэрт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.