Источник: американские конгрессмены могут приехать в Россию в 2018 году

Группа американских конгрессменов готовится к визиту в Россию, который может состояться в 2018 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне.

«Готовится другая поездка конгрессменов. Она прорабатывается, но ничего не решено пока», — сказал источник.

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Состав делегации в настоящее время неизвестен.

Ранее сообщалось, что делегация сенаторов США отменила визит в Россию из-за того, что члену делегации Джоан Шаин не выдали визу.