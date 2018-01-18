В Совфеде рассказали о последствиях принятия закона о реинтеграции Донбасса

Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков рассказал о последствиях принятого Верховной радой закона, в котором неподконтрольные районы Донецкой и Луганской области и Крым определяются как «временно оккупированные территории». Об этом сообщает RT.

«Этим законом Украина обозначила, что она будет решать проблему на Донбассе не путем выполнения Минских соглашений, а вооруженным путем. Этот закон, безусловно, на руку США, которые действуют по принципу: «Чем хуже отношения между Россией и Украиной, тем лучше для Штатов»», — сказал Цеков.

Реклама

По его мнению, закон вряд ли встретит положительную реакцию Евросоюза, «потому что там многие действительно хотят выполнения Минских соглашений и достижения мира на Донбассе».

Ранее Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.