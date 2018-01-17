МИД России пообещал ответ на «список Магнитского» в Литве

МИД России сообщил, что Москва ответит на публикацию в Литве «списка Магнитского», передает РИА «Новости».

«Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии», — сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

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В МИДе отметили, что «публикация литовского «списка Магнитского» — очередное подтверждение стремления Вильнюса любой ценой доказать свою враждебность в отношении России».

«Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно», — сообщили в департаменте информации и печати.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог «закона Магнитского».