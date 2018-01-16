Назарбаев: отношения США и России ушли на ноль

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что отношения между США и Россией «ушли на ноль». Об этом он сказал в ходе совместного заявления с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — сказал Назарбаев.

Ранее казахстанский президент заявил, что надеется на введение безвизового режима с США.