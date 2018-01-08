Зариф: Иран собирается провести совещание с ЕС по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что государство собирается провести консультативное совещание с тремя странами-членами Евросоюза относительно ядерного соглашения 2015 года, сообщает иранское информагентство IRNA.

Зариф подчеркнул важность ядерной сделки между Ираном и мировыми державами в ходе Второй тегеранской конференции по безопасности 2018 года.

Ранее в Госдуме России осудили попытку США изменить задним числом ядерное соглашение с Ираном.