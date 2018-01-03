В Иране объявили об окончании смуты в стране

__is_photorep_included11592998: 1

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари заявил, что в Иране кончилось время смуты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

По словам Джафари, демонстранты потерпели поражение.

«Сегодня мы объявляем об окончании смуты... Наши враги знают, что не смогут никакими способами угрожать Исламской республике Иран», — сказал командующий КСИР.

Реклама

Он добавил, что «число протестующих в каждом из городов не превышало 1,5 тыс. человек, а по всему Ирану — 15 тыс.».

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал поддержку иранским протестующим.