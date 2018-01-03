КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор

Представители КНДР и Южной Кореи провели первый телефонный разговор после восстановления«горячей линии» в приграничном Пханмунджоме впервые за два года, передает «Ренхап».

Отмечается, что северокорейский чиновник совершил звонок.

Подробности переговоров не сообщаются.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын дал согласие на переговоры с Сеулом. Накануне в Южной Корее объявили о готовности сесть за стол переговоров с представителями КНДР 9 января. Поводом для подобных мер со стороны Южной Кореи стали слова главы КНДР Ким Чен Ына о том, что Северная Корея собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры.