Грудинин подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатом от КПРФ

Павел Грудинин подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для выдвижения в качестве кандидата в президенты России, передает «Интерфакс».

Отмечается, что 23 декабря по итогам тайного голосования на XVII предвыборном съезде ЦК КПРФ Грудинин был выдвинут кандидатом на пост главы государства.

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По словам источника агентства, против выдвижения Грудинина выступили 11 делегатов съезда, за — 303.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина.