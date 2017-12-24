В Кремле назвали дату встречи Путина с руководством Совфеда и Госдумы

Президент России Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Госдумы, а также профильных комитетов нижней и верхней палат в понедельник, 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА «Новости».

«На встрече будут подведены итоги деятельности парламента страны, планируется обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на будущий год», — сообщили в Кремле.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главным призывом в выступлении президента России Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия» было «не бронзоветь».