Внук Зюганова рассказал, когда пойдет на выборы в Госдуму

Леонид Зюганов не исключил, что пойдет на выборы в Госдуму через пять лет
Владимир Федоренко/РИА Новости

Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова — депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов — подтвердил «Газете.Ru» информацию СМИ о том, что не собирается участвовать в выборах в Государственную думу в 2026 году. При этом, по его словам, не исключено, что в последующие созывы Госдумы может быть принято решение баллотироваться в нижнюю палату Федерального собрания в соответствии с интересами партии.

«Абсолютно правда. Здесь мы же всегда исходим из депутатской вертикали. Конечно, нам хотелось, чтобы большее количество представителей КПРФ были представлены в различных уровнях. Я не считаю, что Мосгордума уж сильно хуже той же самой Государственной думы», — подчеркнул он.

По словам Леонида Зюганова, если сейчас он уйдет депутатом в Госдуму, то фактически «оголяет свой 20 округ».

«Я думаю, что ни партийные коллеги, ни мои товарищи (мы, в принципе, обсуждали эту ситуацию) конечно, не сильно оценят такой подход ввиду того, что у нас тогда в Московской городской думе вообще останется не три, a два депутата от КПРФ. Это, конечно, будет крайне мало», — сказал он.

Отвечая на вопрос относительно избрания в Госдуму не в 2026 году, а в последующие созывы, Леонид отметил, что «ближе к тому созыву, конечно, мы опять так же соберемся, с товарищами подумаем и будем исходить не из какой-то личной сиюминутной выгоды, а именно из выгоды партии».

«Через пять или шесть лет, не вот в этот [раз], не в эти выборы», — подытожил он.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что Леонид Зюганов не будет выдвигаться в Госдуму в 2026 году.

Ранее КПРФ предложила зимой оставить тепло в домах должников и взыскивать долги потом.

 
