Израиль заявил об уничтожении объектов в комплексе правительственных зданий в Тегеране

ЦАХАЛ: Израиль ударил по комплексу зданий иранского кабмина в центре Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по комплексу правительственных зданий в центре Тегерана. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«В течение ночи (в понедельник) израильские ВВС, действуя на основе точной разведывательной информации, нанесли удар и уничтожили объекты в комплексе руководства иранского террористического режима в центре Тегерана», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следила за развитием событий.

