СМИ: Саакашвили написал Порошенко письмо с предложением помириться

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором предложил помириться. Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на собственные источники.

«У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию», — сказал источник.

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Отмечается, что сторонники Саакашвили не знают о письме.

«Я такого не знаю. Для нас возможно примирение, если выполнят все наши требования: это антикоррупционный суд, закон о выборах, закон об импичменте и отставка генпрокурора. После этого можем говорить о каком-либо примирении», — сказал член движения «Рух новых сил» Юрий Деревянко.

Ранее Саакашвили заявил о готовности пожертвовать жизнью, чтобы «остановить диктатуру».