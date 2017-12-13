Организация исламского сотрудничества признала Восточный Иерусалим столицей Палестины

Страны Организации исламского сотрудничества признали Восточный Иерусалим столицей Палестины, передает «Интерфакс».

В коммюнике, принятом по итогам саммита, ОИС также призвала другие страны признать Восточный Иерусалим «оккупированной столицей» Палестины.

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Страны ОИСК потребовали от властей Израиля «прекратить оккупацию» города.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху описал свое отношение к угрозам Аббаса в двух словах.