Генпрокурор Украины дал Саакашвили сутки

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко дал Михаилу Саакашвили сутки на то, чтобы он добровольно явился в СБУ, передает РИА «Новости».

В противном случае за ним придут сотрудники правоохранительных органов в принудительном порядке.

«Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователями, а потом перед судом», — заявил Луценко, выступая в Верховной раде.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как сотрудники правоохранительных органов снимали Саакашвили с крыши.