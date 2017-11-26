В Крыму начали готовить иски по оспариванию санкций

В Крыму начата работа по оспариванию санкций против полуострова, первые иски могут быть поданы в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александра Молохова.

Он отметил, что «говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано».

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«Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе», — заявил Молохов.

Также юристы работают над оспариванием санкций в целом против Крыма. По словам Молохова, по этому вопросу работа ведется «в тесном контакте с МИДом, Минюстом».

«Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Совфеде появится доска позора с фамилиями виновных в антироссийских санкциях.