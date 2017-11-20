«Альтернатива для Германии» призвала Меркель уйти в отставку

Лидеры правой партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд и Алиса Вайдель призвали канцлера Ангелу Меркель уйти в отставку из-за провала переговоров по формированию коалиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Госпожа Меркель провалилась, и пришло время, чтобы она покинула пост канцлера», — заявил Гауланд, возглавляющий фракцию «АдГ» в бундестаге.

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Ранее сообщалось, что «Зеленые» исключили объединение с Меркель в бундестаге.

Также в коалицию отказалась войти Свободная демократическая партия Германии.