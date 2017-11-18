Россия блокировала проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии на 30 дней

Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО в Сирии еще на 30 дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предполагалось, что за этот срок необходимо выработать новый формат расследования химических атак в стране.

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Документ поддержали 12 стран, однако Россия, постоянный член Совбеза ООН, ветировала его принятие.

Накануне Россия блокировала проект резолюции США о продолжении расследования химатак в Сирии.

Мандат совместной миссии ООН-ОЗХО на расследование химатак в Сирии истек 17 ноября.