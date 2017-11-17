Тиллерсон призвал вернуть власть народу Зимбабве

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал вернуть власть в руки народа Зимбабве. Об этом сообщает пресс-служба госдепа.

«Мы должны работать над тем, чтобы вернуть власть в руки граждан Зимбабве в соответствии с Конституции страны. У Зимбабве есть возможность выстроить новый курс, который будет включать демократию и уважение прав человека», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе прибыл на церемонию в университет в столице Хараре впервые с момента, как военные взяли под контроль ситуацию в стране.

Отмечается, что его речь во время объявления церемонии открытой была встречена неодобрительными возгласами толпы.