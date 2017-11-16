СМИ сообщили о планах Путина и Эрдогана снова встретиться в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сочи 22 ноября для новой встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

По данным телеканала NTV, Эрдоган примет участие в трехсторонних переговорах 22 ноября в Сочи между Россией, Турцией и Ираном по Сирии.

Владимир Путин принял турецкого президента в своей сочинской резиденции Бочаров ручей в понедельник, 13 ноября. Лидеры общались до позднего вечера, в том числе за закрытыми дверями один на один — 2,5 часа.